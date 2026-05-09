Na corrida à salvação, Elche e Alavés empataram a um golo na tarde deste sábado, na 35.ª jornada do campeonato espanhol. No Elche, André Silva (ex-FC Porto) foi titular no ataque, tal como Toni Martínez (ex-FC Porto) no Alavés.

O ponta de lança espanhol adiantou os visitantes aos 51 minutos, de penálti. Ainda assim, o avançado Álvaro Rodríguez empatou o encontro aos 72m.

A três jornadas do término da La Liga, o Elche é 12.º classificado, com 39 pontos, a cinco dos lugares europeus, mas somente dois pontos acima do Alavés, a primeira equipa na zona de despromoção (18.º). De salientar que o Alavés somou mais um ponto e igualou, ainda que à condição, o Sevilha (17.º), com 37 pontos.

Na próxima jornada, na quarta-feira, o Alavés recebe o Barcelona (1.º). Antes, na terça-feira, o Elche visita o Betis (5.º).