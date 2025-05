O Las Palmas viu confirmada a descida à segunda divisão espanhola e tanto Dário Essugo como Fábio Silva reagiram nas redes sociais.

O avançado português lamentou a despromoção e pediu desculpa aos adeptos. Cedido pelo Wolverhampton ao emblema das Canárias, o jogador de 22 anos confessou que esta época voltou a ser feliz.

«Apesar de tudo, este foi um ano em que voltei a sorrir. Voltei a ser feliz a jogar futebol. Tive momentos maravilhosos, criei ótimas memórias com os meus companheiros e com uma equipa que nunca parou de acreditar ou lutar», escreveu o internacional luso.

«Os meus sinceros agradecimentos ao clube e a esta ilha maravilhosa por me receberem tão calorosamente, por me darem esta oportunidade, por me fazerem sentir em casa desde o primeiro dia. Estou convencido de que Las Palmas regressará ao lugar em que realmente merece estar. E onde quer que eu esteja, estarei sempre a apoiar», acrescentou o jogador que, em 25 partidas, marcou dez golos.

Já Dário Essugo, que esteve emprestado pelo Sporting e vai rumar ao Chelsea na próxima época, reconheceu que «é difícil falar num momento como este».

«Nós, como clube, merecíamos mais. As coisas não correram como queríamos, tentámos tudo até ao fim para que não acabasse assim. Peço desculpa a todos os adeptos que nos apoiaram durante todo o ano. Devemos refletir individualmente e seguir em frente porque este clube vai voltar ao lugar que merece, não tenho dúvidas», escreveu.

Essugo também participou um 25 jogos esta época.