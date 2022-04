Em destaque nos últimos jogos do At. Madrid, João Félix foi elogiado pelo presidente do clube, Enrique Cerezo.

«Félix é um jogador de grande categoria, é muito jovem, ainda pode crescer. Tem um contrato longo, está feliz e não vejo razão para pensar que tem de sair», declarou o dirigente, citado pela Marca.

Cerezo falou em Manchester, onde o At. Madrid vai defrontar o Manchester City nesta terça-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, prova que pode tornar positiva a época do atual campeão espanhol, que está no terceiro lugar do campeonato, já a 12 pontos do líder Real Madrid.

«Vamos tentar um bom resultado para resolver em Madrid. Se chegarmos às meias-finais da Champions será uma época mais do que magnifica», defendeu.