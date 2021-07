Renato Sanches é um dos nomes do momento no que diz respeito aos jogadores portugueses, depois de ter ajudado o Lille a conquistar o título francês e ter mostrado bom momento de forma no Euro2020.

O nome do médio formado no Benfica tem sido associado a clubes da Premier League e até um jogador do Arsenal o convidou para os gunners.

Talvez inspirado pelo gesto de Gabriel Magalhães, agora foi João Félix, companheiro da seleção de Renato a deixar uma provocação a Renato Sanches, desafiando-o a rumar ao At. Madrid.