Num dérbi de Madrid muito pobre em geral para o At. Madrid, uma das notícias que fica da partida foi a insatisfação mostrada por João Félix ao ser substituído ao minuto 60 por Saúl Ñiguez, quando os colchoneros perdiam por 1-0.

Mas se o português mostrou não ter ficado contente com a saída, os jornais espanhóis também não perceberam a troca do «único que trouxe um pouco de luz ao sombrio panorama colchonero», como escreveu o Mundo Deportivo.

A Marca, por seu lado, classifica a alteração como «desconcertante».

«Com o Real Madrid a crescer, a resposta de Cholo foi desconcertante, retirando João Félix. A perder. Por Saúl», lê-se naquele jornal de Madrid.

Ainda na Marca, num outro texto, pode ler-se ainda. «A quarta substituição de Simeone foi a maior surpresa do treinador argentino perante o Real Madrid. Ainda não se tinha cumprido uma hora de jogo quando Simeone decidiu tirar do jogo João Félix para dar entrada a Saúl […] a tentativa da reviravolta ia ser feita sem o jogador mais talentoso dos rojiblancos».

Já o AS descreve a alteração como «difícil de entender», enquanto o Mundo Deportivo diz que «Félix parecia um dos poucos jogadores que podia reverter a situação que [o At. Madrid] vivia. Daí a estranheza que provocou a substituição tão cedo, ao minuto 60, ainda com muito jogo pela frente.»

