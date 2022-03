Paulo Futre é um fã confesso de João Félix e nunca o escondeu. A lenda do At. Madrid voltou a deixar muitos elogios ao camisola 7 dos colchoneros, que defrontam o Manchester United nesta terça-feira.

«Não tenho dúvidas de que João Félix será o motor da equipa. Depois do Koke, e esperemos que fique muito tempo, tem de ser o capitão da equipa, não há outra hipótese. Tem de estar nos cinco capitães. Já tem outro estatuto e vai conquistando cada vez mais respeito», começou por dizer em entrevista à Cadena Ser, deixando um prognóstico.

«Estou muito confiante, acho que vamos ganhar 1-0. E se o golo foi de Félix será um sonho.»

Futre falou ainda sobre a relação conturbada entre Simeone e Félix, comparando-a com a que ele tinha com Luis Aragonés.

«Félix ainda está a crescer futebolisticamente. Tem mais experiência e ainda chega ao final dos jogos com fôlego graças a isso. Acho que também tem uma relação de pai e filho com Simeone. Um pouco parecida com a que eu tinha com Luis Aragonés», acrescentou antes de elogiar também o trabalho de Simeone.

«Acho que Simeone tem de continuar [como treinador do At. Madrid]. Não há palavras para definir o que tem feito nos últimos anos. Na minha opinião tem de continuar até querer», concluiu.