Gonçalo Guedes fez a antevisão do jogo entre Valência e Atalanta, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e diz-se preparado para o regresso à prova europeia.

«Não é fácil chegar aqui, passamos o ano a tentar ficar entre os quatro primeiros e conseguimos. E, depois a fase de grupos, que era muito forte, temos de aproveitar, divertirmo-nos dentro do campo, jogar com a concentração no máximo e com o objetivo de ganhar. Se estamos no nosso melhor nível, temos hipóteses de passar», começou por dizer o português.

O avançado de 23 anos tem vindo a recuperar o ritmo competitivo, depois de uma lesão que o afastou dos relvados durante quatro meses.

«Estou a tentar fazer tudo para melhorar o meu nível e tenho melhorado muito nas últimas semanas. Se o treinador quiser que eu jogue 60, 90 ou 30 minutos, estou preparado», afirmou.

O jogador formado no Benfica relembrou o clube encarnado para exaltar a Liga dos Campeões, uma competição imprevisível.

«Já joguei bons jogos pelo Benfica na Champions, é uma competição muito bonita, em que, com um erro, qualquer equipa pode marcar um golo, e, por isso, temos de tentar cometer o menor número de erros possível e aproveitar ao máximo os do adversário», disse, por último.