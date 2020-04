O guara-redes internacional português Beto doou material sanitário a um lar de Sevilha para ajudar no combate à pandemia de Covid-19.

«Esta é a hora de ajudar também a Espanha. Já estão a caminho batas e máscaras para proteger a cara», escreveu no Instagram o guardião dos turcos do Goztepe, que jogou no Sevilha entre 2013 e 2016.

Espanha é já o segundo país do Mundo com mais casos de pessoas infetadas por Covid-19, tendo ultrapassado a Itália este fim de semana. No país vizinho já morreram 11.814 devido à doença.