E agora, para algo completamente diferente…

João Félix foi nomeado para o Kids’ Choice Awards do Nickelodeon, canal de televisão dedicado a crianças e jovens, na categoria de ‘Internet Star Portuguesa Favorita’.

O percurso de Félix como futebolista e o exemplo que pode ser para tantas crianças fez com que fosse nomeado para o galardão.

Além de Félix, concorrem a este prémio a atriz Madalena Aragão, que participou na telenovela ‘Quer o destino’, da TVI; a youtuber Mafalda Creative; e a também youtuber Catarina Lowdness.

A votação para o vencedor fica a cargo dos fãs, que o podem fazer no site do evento e na aplicação da Nickelodeon, quanto a cerimónia de atribuição dos prémios vai ser transmitidas em direto no dia 17 de março.