João Félix não recuperou da lesão no tornozelo direito que já o tinha afastado do jogo com o Celta, na passada terça-feira, e também vai falhar o jogo desta noite no Wanda Metropolitano com o Betis de William Carvalho, numa altura em que a equipa de Diego Simeone, no terceiro lugar da liga espanhola, procura confirmar a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Recordamos que esta é a quarta paragem do internacional português devido a problemas físicos e o 12.º jogo que falha pelas mesmas razões.

Uma vitória no jogo desta noite permitirá à equipa de Madrid a qualificação matemática para a Champions, uma vez que soma mais seis pontos do que o Villarreal, tem uma larga vantagem na diferença de golos e vão ficar apenas duas rondas por disputar.

Diego Simeone convocou 23 jogadores mas, além de Félix, também não vai poder contar com Giménez e Vraljko. Em sentido contrário, Carrasco está de volta, depois de ter falhado o jogo de Ballaídos devido a problemas gástricos, tal como Diego Costa que cumpriu castigo na última ronda.