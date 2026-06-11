Jornal espanhol dá Bernardo Silva praticamente fechado no Real Madrid
Médio foi apontado diversas vezes ao Barcelona. Fabrizio Romano avança com contrato de duas temporadas
Médio foi apontado diversas vezes ao Barcelona. Fabrizio Romano avança com contrato de duas temporadas
Apontado diversas vezes ao Barcelona nos últimos meses, Bernardo Silva deve ser desviado para o... Real Madrid.
Segundo o jornal Marca, o médio internacional português de 31 anos está muito próximo de ficar fechado no Real Madrid.
Segundo o periódico com sede na capital espanhola, as conversas entre os merengues e Bernardo Silva estão numa fase muito adiantada e a ideia é haver fumo branco ainda antes da estreia de Portugal no Mundial 2026, a 17 de junho, cumprindo-se assim o desejo de o jogador em ter o futuro resolvido antes da prova.
Fabrizio Romano, conhecido insider das transferências, dá conta também de que as negociações estão na reta final e que Bernardo tem em mãos uma proposta de contrato válida até 2028 com mais uma temporada de opção.
🚨💣 BREAKING: Bernardo Silva to Real Madrid, deal set to be sealed as revealed earlier… HERE WE GO, SOON. 🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026
Agreement at final stages after official proposal valid until June 2028 plus potential option.
Bernardo Silva, ready to join Real Madrid. pic.twitter.com/vm7QzwHARb