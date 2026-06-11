Apontado diversas vezes ao Barcelona nos últimos meses, Bernardo Silva deve ser desviado para o... Real Madrid.

Segundo o jornal Marca, o médio internacional português de 31 anos está muito próximo de ficar fechado no Real Madrid.

Segundo o periódico com sede na capital espanhola, as conversas entre os merengues e Bernardo Silva estão numa fase muito adiantada e a ideia é haver fumo branco ainda antes da estreia de Portugal no Mundial 2026, a 17 de junho, cumprindo-se assim o desejo de o jogador em ter o futuro resolvido antes da prova.

Fabrizio Romano, conhecido insider das transferências, dá conta também de que as negociações estão na reta final e que Bernardo tem em mãos uma proposta de contrato válida até 2028 com mais uma temporada de opção.