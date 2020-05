A viver a terceira temporada em Valência, Gonçalo Guedes está «feliz» e empenhado em triunfar no emblema espanhol. Depois de ter sido herói na Liga das Nações com a camisola de Portugal, Gonçalo teve uma lesão complicada e ainda não fez nenhum golo pelo emblema ché em 19/20.



Nada que incomode a sua família, muito conhecida em Benavente. «O Gonçalo é muito forte mentalmente e sempre deu a volta às lesões», diz o seu irmão, João Maria.



«Não cede à pressão externa e só pensa em levantar-se uma e outra vez. É um verdadeiro sobrevivente e a forma como tem recuperado dos problemas físicos só nos pode dar fé nele. O Gonçalo está muito feliz no Valência porque é um clube grande e histórico», afirmou João Maria ao AS.



Gonçalo Guedes tem 23 anos e está em Valência depois de uma passagem frustrada pelo PSG. Tem contrado no Mestalla até 2024. Pela Seleção Nacional tem 21 jogos e seis golos, incluindo o golo à Holanda na final da Liga das Nações.