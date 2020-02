Gonçalo Guedes foi convocado para o jogo desta terça-feira do Valência diante do Granada, a contar para a Taça do Rei.

Recorde-se que o extremo português se lesionou no tornozelo direito, ao serviço da seleção portuguesa, em outubro de 2019 e está sem jogar há quatro meses.

Guedes voltou aos treinos a 27 de janeiro e está agora nos eleitos de Albert Celades para o encontro de hoje. O português já esteve na convocatória para a final-four da supertaça espanhola, a 6 de janeiro, mas não chegou a participar em qualquer partida da competição.