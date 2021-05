Dois adeptos equipados com adereços do At. Madrid insultaram nesta segunda-feira João Félix, depois de o português ter recusado parar para tirar uma foto com eles, sendo que o jovem que se aproximou, não tinha a máscara devidamente colocada.

Depois de terem visto recusado o pedido para tirar foto, os dois jovens adeptos insultaram Félix, chamando-lhe «mercenário» e mandando-o «embora do clube».

A imprensa espanhola fez eco dos insultos ao português, tendo os dois adeptos sido criticados pela generalidade das pessoas que partilharam a história.