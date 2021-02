Francisco Trincão escolheu uma excelente ocasião para estrear-se a marcar pelo Barcelona: marcou o golo da vitória no reduto do Betis, ao minuto 87 (2-3).

Com William Carvalho no banco (não chegou a entrar), a equipa de Sevilha adiantou-se no marcador ao minuto 38, com Borja Iglesias a surgir na área para encostar um cruzamento de Emerson.

O Barcelona reagiu na segunda parte, com Lionel Messi a fazer o empate ao minuto 59, com um remate já no interior da área, e depois a beneficiar de um autogolo de Victor Ruiz (68m).

O central do Betis redimiu-se ao minuto 75, restabelecendo a igualdade com um golpe de cabeça, na sequência de um livre, mas Trincão decidiu o encontro a favor do Barcelona.

O internacional português tinha entrado ao minuto 57, mas foi a três minutos do 90 que apontou o golo da vitória do Barcelona, com um belo remate do limite da área, com a bola ainda a bater na trave antes de entrar.

Com este resultado a equipa de Ronald Koeman volta a colar-se ao Real Madrid, com 43 pontos, a sete do líder, Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos.