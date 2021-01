Marcos Llorente «sentou» João Félix no treino do Atlético de Madrid e fez questão de o mostrar nas redes sociais.

O jogador espanhol partilhou nas redes sociais o vídeo do lance com o antigo jogador do Benfica, mas garante que só o fez porque assim foi desafiado pelo ex-portista Felipe: «Disse que me convidava para almoçar.»

