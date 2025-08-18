VÍDEO: Martim Neto estreia-se pelo Elche com assistência primorosa
Médio foi suplente utilizado e teve papel importante no resultado
Do Benfica para o Elche, de Espanha, Martim Neto vive a primeira aventura fora do país. E teve um início de feição, com uma assistência no empate dos valencianos ante o Betis de Sevilha (1-1).
Na primeira jornada da Liga espanhola, o Elche tinha logo pela frente uma das melhores equipas do campeonato. Os béticos marcaram primeiro, à passagem do minuto 20, com um grande contra-ataque finalizado por Ruibal, que contornou o guarda-redes antes de marcar.
Numa segunda parte mais equilibrada em termos de chances (já que a posse de bola foi sempre do Betis), o Elche chegou ao empate já com Martim Neto em campo, após este entrar aos 65 minutos.
O português combinou com Germán Valera para o golo do empate, aos 81 minutos. Tirou um adversário da frente e serviu o espanhol com primor.
Assim, o Elche (que anunciou nesta segunda-feira outro português, o internacional André Silva) consegue o primeiro ponto no campeonato. Real Madrid e Osasuna fecham a jornada inaugural na terça-feira.