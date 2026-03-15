VÍDEO: Samu Costa marca golaço para dar o triunfo ao Mallorca
Internacional português completou a cambalhota no marcador frente ao Espanhol
O Mallorca recebeu e venceu o Espanhol (2-1) num jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga espanhola. Samu Costa, internacional português, vestiu a capa de héroi e deu o triunfo à formação da casa.
A equipa forasteira iam vencendo ao intervalo. Cahrles Pickel, médio de 28 anos, marcou o golo que adiantou o Espanhol aos 36 minutos. Porém, no segundo tempo, Pickel passou de herói a vilão.
O ex-Famalicão viu o vermelho direto (54m) e complicou a vida para a equipa forasteira. O Mallorca aproveitou e voltou a colocar tudo igual pelos pés do ex-Barcelona Pablo Torre (65m).
A cambalhota confirmou-se já nos instantes finais e veio com assinatura portuguesa. Samu Costa – com uma receção fenomenal – isolou-se frente ao guarda-redes adversário e «apenas» escolheu o lado para dar o triunfo à equipa da casa (88m).
Com este triunfo (2-1), o Mallorca sai dos lugares de descida e sobe ao 16.º posto com 28 pontos. O Espanhol, por sua vez, é sétimo com 37 pontos.
