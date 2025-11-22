Houve duelo entre internacionais portugueses na Liga espanhola. O Villarreal, de Renato Veiga, bateu o Mallorca, de Samu Costa, por 2-1. Houve, inclusive, golo português na partida.

O Villarreal procurava cimentar o terceiro posto e o Mallorca ambicionava fugir aos último lugares na tabela. No Estádio de la Cerámica, Villarreal, foi a equipa da casa quem começou a vencer com o golo de Gerard Moreno (6m).

A resposta do Mallorca não tardou e veio com assinatura lusa. Samu Costa restabeleceu o empate apenas dois minutos depois (8m).

O golo da vitória surgiu já perto dos minutos finais. Tani Oluwaseyi saltou do banco aos 63 minutos e deu a vitória ao Villarreal (83m). Com este triunfo, o Villarreal mantém a terceira posição com 29 pontos. O Mallorca, por sua vez, é 16.º com 12 pontos.