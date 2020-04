«Dizem que se fechares os olhos, ainda consegues ouvir este pontapé-canhão de Eliseu».

Foi desta forma que a liga espanhola recordou este golaço do lateral português, na temporada 2011/12, ao serviço do Málaga no antigo Vicente Calderón.

Os colchoneros acabaram por virar o jogo para 2-1 na segunda parte, com golos de Koke e Adrián López, mas o golo de Eliseu ficou nos anais da liga espanhola.

O antigo internacional português representou o Málaga em dois períodos, o primeiro de 2007 a 2009, e o segundo de 2010 a 2014, antes de chegar ao Benfica onde jogou até 2018.

Ora veja: