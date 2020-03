William Carvalho elogiou João Félix e augurou um futuro brilhante ao jovem português.

«O João é um jovem jogador, que tem muito talento, e de certeza que vai triunfar no Atlético», começou por dizer num excerto de uma entrevista à Eleven Sports, que vai para o ar na sexta-feira à noite.

O médio do Bétis de Sevilha disse ainda que João Félix vai maturar com o tempo e vai ser importante para a seleção nacional. «Tem muito para dar ainda, vai demonstrar todo o seu talento ao longo destes anos no Atlético e vai dar muito à seleção portuguesa», completou.