O futebolista português Nani foi expulso na derrota desta madrugada (noite de quarta-feira nos Estados Unidos), ante o Club de Foot Montreal, por 4-2, em jogo a contar para a liga norte-americana de futebol (MLS).

O ex-Sporting viu o primeiro cartão amarelo aos 28 minutos e foi expulso por acumulação aos 35 minutos, quando parou um contra-ataque da equipa visitante depois de ele próprio ter perdido a bola perto da área contrária.

A equipa de Orlando terminaria mesmo o jogo com nove elementos, devido à expulsão de Perea, aos 83 minutos.

Na classificação do grupo Este, o Orlando City está no terceiro lugar, com 38 pontos.