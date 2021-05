Nani está em grande forma no arranque da MLS, e marcou pela terceira jornada consecutiva. Mais um golaço, diga-se, no empate entre Orlando City e New York City FC (1-1).

O internacional português inaugurou o marcador ao minuto 52, com um movimento muito típico: recebeu na esquina da área, pela esquerda, puxou para dentro e atirou em jeito, ao poste mais distante. Sean Johnson, o guarda-redes da equipa visitante, ficou pregado ao chão, sem hipóteses de defesa.

O outro português dos Orlando City, João Moutinho, tinha entrado ao intervalo, e acabou depois por cometer o penálti que permitiu a Valentin Castellanos fazer o empate final (77m).

Os Orlando City somaram assim o terceiro empate na temporada. Ainda não perderam, mas também somam apenas uma vitória em quatro jornadas.

De referir ainda que Pedro Santos foi titular na vitória dos campeões Columbus Crew sobre DC United (3-1). O extremo português foi substituído já nos descontos.