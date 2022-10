A marca do futebol português continua bem vincada em todos os cantos do Mundo, com natural epicentro na Europa, com quase sete dezenas de jogadores nas cinco principais ligas (Big-5) e mais de duas centenas em todo o continente. A pandemia da covid-19, bem como a guerra na Ucrânia, ditaram uma diminuição de «emigrantes», sobretudo no leste europeu e fora do círculo da Europa, mas a verdade é que a marca portuguesa está presente em mais de 40 ligas por esse mundo fora.

Uma marca forte nos relvados, mas também nos bancos, com mais de três dezenas de treinadores portugueses no ativo fora de casa, alguns ao mais alto nível, três deles nas Big-5 (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) e outros dois a discutir o título no Brasileirão. Uma marca de qualidade que se estende às seleções, com sete portugueses a comandar sete países, dois deles com presença assegurada na fase final do Mundial 2022: Paulo Bento (Coreia do Sul) e Carlos Queiroz (Irão).

Nesta extensa lista que apresentamos tivemos apenas em conta os jogadores e treinadores que jogam e trabalham nos primeiros escalões dos respetivos países. Os números seriam facilmente duplicados somando segundos escalões e poderiam também ser multiplicados com as centenas de profissionais que se dedicam à formação, prospeção e análise por esse mundo fora.

Começamos pelos números das cinco principais ligas europeias, mas depois vamos até aos confins da Europa e até aos restantes continentes. No total, encontrámos 254 jogadores e 37 treinadores portugueses a trabalhar além-fronteiras.

EUROPA: 232 jogadores portugueses (menos quatro do que há um ano)

Mais de duas centenas de profissionais espalhados pelos quatro cantos do Mundo. Portugal volta a não ter representantes em países como China, Índia ou Japão, onde já esteve, e, na Europa, em relação à temporada anterior, deixou de ter representantes na Croácia, Malta, Noruega e até no rochedo de Gibraltar, mas a verdade é que reforça a sua presença nos principais clubes europeus, com mais de uma dezena de jogadores nas Big-5 em relação ao 2021.

AS BIG-5: 69 portugueses (mais dez do que há um ano)

Quase sete dezenas de jogadores portugueses nas cinco principais ligas europeias: Inglaterra (24), França, (17), Espanha (11), Itália (11) e Alemanha (6).

INGLATERRA/PREMIER LEAGUE: 24 jogadores (+ 4 em comparação com a época 2021/22)

Entre entradas e saídas, o contingente português acaba por ser reforçado em mais quatro unidades em relação a 2021, com destaque para as chegadas de jogadores como Fábio Vieira (Arsenal), João Palhinha (Fulham), Matheus Nunes (Wolverhampton) e Gonçalo Guedes (Wolverhampton).

Cédric Soares (Arsenal)

Fábio Vieira (Arsenal)

João Cancelo (Manchester City)

Rúben Dias (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Diogo Dalot (Manchester United)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

João Palhinha (Fulham)

Fábio Carvalho (Liverpool)

Diogo Jota (Liverpool)

Rúben Vinagre (Everton)

José Sá (Wolverhampton)

Nélson Semedo (Wolverhampton)

Toti Gomes (Wolverhampton)

Rúben Neves (Wolverhampton)

Matheus Nunes (Wolverhampton)

João Moutinho (Wolverhampton)

Pedro Neto (Wolverhampton)

Chiquinho (Wolverhampton)

Gonçalo Guedes (Wolverhampton)

Daniel Podence (Wolverhampton)

Cafú (Nottingham Forest)

Ricardo Pereira (Leicester)

ESPANHA/LA LIGA: 11 jogadores (-3)

A única das Big-5 que perde portugueses em relação ao ano anterior. André Almeida (Valencia) e Gonçalo Paciência (Celta Vigo) são algumas das caras novas.

João Félix (Atlético Madrid)

Rui Siva (Betis)

William Carvalho (Betis)

Thierry Correia (Valencia)

André Almeida (Valencia)

Gonçalo Paciência (Celta Vigo)

Samuel Costa (Almeria)

Guilherme Guedes (Almeria)

Dyego Sousa (Almeria)

Domingos Duarte (Getafe)

Domingos Quina (Elche)

ITÁLIA/SÉRIE A: 11 jogadores (+4)

Rafael Leão continua a ser o nome mais sonante. Destaque também para o «trio» da Udinese.

Mário Rui (Nápoles)

Rafael Leão (Milan)

Leonardo Buta (Udinese)

Vivaldo Semedo (Udinese)

Beto (Udinese)

Rui Patrício (Roma)

Luís Maximiano (Lazio)

Ronaldo Camará (Monza)

Dany Mota (Monza)

Leandro Sanca (Spezia)

Miguel Veloso (Hellas Verona)

FRANÇA/LIGUE 1: 17 jogadores (+3)

Os quatro portugueses no clube mais forte desta liga dizem quase tudo. Vitinha e Renato Sanches juntaram-se a Danilo e Nuno Mendes num dos clubes mais poderosos da Europa. Destaque também para os ingressos de Nuno Tavares (Marselha) e André Gomes (Lille).

Danilo Pereira (Paris Saint-Germain)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Renato Sanches (Paris Saint-Germain)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Nuno Tavares (Marselha)

David Costa (Lens)

Gelson Martins (Monaco)

Xeka (Rennes)

Tiago Djaló (Lille)

José Fonte (Lille)

André Gomes (Lille)

Anthony Lopes (Lyon)

Matis Carvalho (Montpellier)

Pedro Mendes (Montpellier)

Abdu Conté (Troyes)

Rony Lopes (Troyes)

Mathias Lage (Brest)

ALEMANHA/BUNDESLIGA: 6 jogadores (+2)

Entre as Big-5 é a que tem menos portugueses, ainda assim, entre entradas e saídas o contingente acabou por ser reforçado, com Diogo Leite (Union Berlim), Eduardo Quaresma (Hoffenheim) e Aurélio Buta (Eintracht Frankfurt) a compensarem a saída de Gonçalo Paciência para Espanha (Celta).

Diogo Leite (Union Berlim)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Eduardo Quaresma (Hoffenheim)

Aurélio Buta (Eintracht Frankfurt)

André Silva (Leipzig)

Tiago Tomás (Estugarda)

RESTO DA EUROPA: 163 jogadores

No resto da Europa, Portugal perde influência em alguns países, como Noruega e Croácia, continua fora da Rússia, Ucrânia ou Suécia, mas reforça noutros países. A verdade é que, além das Big-5, há portugueses em quase três dezenas de ligas portuguesas, com destaque para os fortes contingentes em Andorra (13 jogadores), Chipre (20), Grécia (14), Luxemburgo (22), Polónia (16) ou Turquia (15).

ALBÂNIA: 2 jogadores (+2)

Aires Sousa (Bylias Ballsh)

Tiago Ferreira (FK Kukesi)

ANDORRA: 13 jogadores (-6)

Fábio Serra (Atlètic Club d’Escaldes)

Rui Beja (FC Santa Coloma)

Tiago Portuga (UE Santa Coloma)

Hugo Pinto (UE Santa Coloma)

Gonçalo Paulino (UE Santa Coloma)

Fábio Fonseca (UE Santa Coloma)

Wilson Filipe (UE Santa Coloma)

Pedro Lobo (FC Ordino)

Lucas Sousa (FC Ordino)

João Teixeira (FC Ordino)

Marques da Rocha (Penya Encarnada)

Alexandre Alfaiate (Penya Encarnada)

Rodrigo Piloto (Penya Encarnada)

ARMÉNIA: 1 jogador (-4)

Hugo Firmino (Ararat-Armenia)

AZERBAIJÃO: 2 jogadores (+2)

Toni Gomes (Zira FK)

Filipe Chaby (Sumqayit FK)

BÉLGICA: 8 jogadores (+3)

Dinis Almeida (Antuérpia)

João Gamboa (OH Leuven)

Fábio Silva (Anderlecht)

Fabinho (St. Trond)

Jorge Teixeira (St. Trond)

Sérgio Conceição (RFC Seraing)

João Silva (Kortrijk)

Leonardo Lopes (Cercle Brugge)

BULGÁRIA: 4 jogadores (-4)

Claude Gonçalves (Ludogorets)

Matheus Clemente (Cherno More)

Celso Raposo (Lokomotiv Sofia)

Ruca (Beroe)

CAZAQUISTÃO: 4 jogadores (-1)

Pedro Eugénio (Astana)

Gilson Costa (FK Aksu)

Rúben Brígido (Kaspiy Aktau)

Carlos Fonseca (FK Kyzylzhar)

CHIPRE: 20 jogadores (+12)

André Moreira (Pafos FC)

Pedro Pelágio (Pafos FC)

Bruno Tavares (Pafos FC)

Euclides Cabral (Apollon Limassol)

Luís Gustavo (AEK Larnaca)

Rafael Lopes (AEK Larnaca)

Bruno Gama (AEK Larnaca)

Miguelito (Nea Salamis)

Carlitos (Nea Salamis)

Rafael Moreira (APOEL)

Benny (DOXA)

Marco Baixinho (Anorthosis)

Kiko (Anorthosis)

Hélder Ferreira (Anorthosis)

Tomás Podstawski (Karmiotissa Polemidion)

Luís Silva (ENP)

Márcio Meira (ENP)

Miguel Oliveira (AEL Limassol)

André Teixeira (AEL Limassol)

Hugo Basto (AEL Limassol)

DINAMARCA: 2 (-)

Zeca (FC Copenhaga)

Pedro Ferreira (Aalborg)

ESLOVÉNIA: 3 jogadores (+3)

David Sualehe (Olimija Ljubljana)

Rui Pedro (Olimija Ljubljana)

Samuel Pedro (Olimija Ljubljana)

ESCÓCIA: 2 jogadors (+1)

Jota (Celtic)

Jair Tavares (Hibernians)



ESLOVÁQUIA: 2 jogadores (+2)

Ricardo Ferreira (DAC 1904)

Alex Pinto (DAC 1904)

FINLÂNDIA: 2 jogadores (-)

Rui Modesto (FC Honka)

Babacar Fati (SJK)

GRÉCIA: 14 jogadores (+3)

António Xavier (Panathinaikos)

João Escoval (Volos)

Alex Soares (Volos)

Rafa Soares (PAOK)

Vieirinha (PAOK)

Tiago Dantas (PAOK)

Filipe Soares (PAOK)

André Ricardo (PAOK)

Nélson Oliveira (PAOK)

Frederico Duarte (Panetolikos)

João Pedro (Panetolikos)

Rafael Camacho (Aris Salónica)

Mésaque Djú (OFI Creta)

Thierry Moutinho (Levadiakos)

HUNGRIA: 1 jogador (-3)

Rúben Pinto (MOL Fehérvár)

ISRAEL: 5 jogadores (+2)

André Geraldes (Maccabi Tel Aviv)

Miguel Vítor (Hapoel Beer Sheva)

Hélder Lopes (Hapoel Beer Sheva)

André Martins (Hapoel Beer Sheva)

Leandro Silva (Hapoel Haifa)

LETÓNIA: 1 jogador (-)

Jorge Teixeira (FK Valmiera)

LITUÂNIA: 3 jogadores (-)

Diogo Coelho (Suduva)

Gonçalo Vieira (Banga Gargzdai)

Ivo Braz (Dziugas Telsiai)

LUXEMBURGO: 22 jogadores (-7)

Jocelino Silva (Dudelange)

Bruno Freire (Dudelange)

Francisco Ninte (Dudelange)

Calmente Mendes (Dudelange)

João Teixeira (Swift Hesperange)

Dany Rodrigues (US Mondorf-les-Bains)

Pedro Costinha (US Mondorf-les-Bains)

Cleidir Neves (US Mondorf-les-Bains)

Passarinho (Differdange)

Edgar Neves (Differdange)

Tin Barbosa (Differdange)

João Simões (Differdange)

António Gomes (Titus Pétange)

Brandon Rosa (FC Mondercange)

Flávio Silva (FC Mondercange)

Lelé Mendes (FC Mondercange)

Ramiro Valente (UNA Strassen)

Brandon Lima (Fola Esche)

André Ferreira (Fola Esche)

Kevin Cardoso (Jeunsse Esche)

Gonçalo Rodrigues (Victoria Rosport)

Gabriel Gaspar (Victoria Rosport)

MOLDÁVIA: 1 jogador (+1)

Ivanilson (Zimbru)

PAÍS DE GALES: 3 jogadores (-)

Paulo Mendes (Connah’s Quay)

Anderson Pinto (Connah’s Quay)

Mamudo Dabo (Airbus UK)

PAÍSES BAIXOS: 7 jogadores (+3)

Francisco Conceição (Ajax)

Joel Pereira (RKC Waalwijk)

Pedro Marques (NEC)

Ivo Pinto (Fortuna Sittard)

Úmaro Embaló (Fortuna Sittard)

João Virgínia (SC Cambuur)

Ferro (Vitesse)

POLÓNIA: 16 jogadores (-5)

Yuri Ribeiro (Legia Varsóvia)

Josué (Legia Varsóvia)

Luís Mata (Pogon Szczecin)

Fábio Nunes (Widzew Lodz)

Joel Pereira (Lech Poznan)

Pedro Rebocho (Lech Poznan)

Afonso Sousa (Lech Poznan)

João Amaral (Lech Poznan)

Nené (Jagielonia Bialystok)

Diogo Verdasca (Slask Wroclaw)

Miguel Luís (Warta Poznan)

Pedro Justiano (Radomiak Radom)

Tiago Matos (Radomiak Radom)

Filipe Nascimento (Radomiak Radom)

Luís Machado (Radomiak Radom)

Flávio Paixão (Lechia Gdansk)

ROMÉNIA: 7 jogadores (-4)

Zé Gomes (Cluj)

Hugo Sousa (Sepsi)

Marian Huja (Petrolul Ploiesti)

Ricardinho (Voluntari)

Marcelo Lopes (Voluntari)

Fábio Vianna (Arges)

André Duarte (Universitatea Craiova)

SUÉCIA: 2 jogadores (+2)

Filipe Sissé (VArbergs BoIS)

Gabriel Castro (GIF Sundsvall)

SUÍÇA: 7 jogadores (-7)

Joel Monteiro (Young Boys)

Diogo Monteiro (Servette)

Hélder Baldé (Lugano)

André Moreira (Grasshoppers)

Tomás Ribeiro (Grasshoppers)

Michael Gonçalves (Winterthur)

Kevin Costinha (Winterhur)

TURQUIA: 15 jogadores (+3)

Gedson Fernandes (Besiktas)

Kévin Rodrigues (Adana Demirspor)

Bruno Paz (Konyaspor)

Miguel Crespo (Fenerbahçe)

Bruma (Fenerbahçe)

Sérgio Oliveira (Galatasaray)

Miguel Cardoso (Kayserispor)

Carlos Mané (Kayserispor)

Marafona (Alanyaspor)

Pedro Pereira (Alanyaspor)

Daniel Candeias (Alanyaspor)

Ivan Cavaleiro (Alanyaspor)

Pepê Rodrigues (Ankaragucu)

Pedrinho (Ankaragucu)

Rúben Ribeiro (Hatayspor)

Ligas que tinham e deixaram de ter portugueses: Croácia (-2), Gibraltar (-2), Malta (-2) e Noruega (-1).

RESTO DO MUNDO: 22 jogadores

Fora da Europa nota-se uma quebra nos números dos portugueses. Resta apenas um «plantel» de 22 jogadores, muito deles nos países do Médio Oriente, com destaque para a presença de Adrien Silva e de Pizzi na equipa comanda por Carlos Carvalhal, o Al Wahda. Referência também para os cinco portugueses na Major League Soccer dos Estados Unidos.

BRASIL (Brasileirão): 1 jogador

Rafael Ramos (Corinthians)

EUA (MLS): 5 jogadores

Pedro Santos (Columbus Crew)

João Moutinho (Orlando City)

Nuno Santos (Charlotte FC)

Luís Martins (Vancouver Whitecaps)

Paulo Lima (Houston Dynamo)

ANGOLA (Girabola): 1 jogador

Pedro Pinto (Petro Luanda)

BOLÍVIA: 1 jogador

Luís Leal (Guabirá)

QATAR: 2 jogadores

Rúben Semedo (Al-Duhail)

João Carlos Teixeira (Umm-Salal)

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS: 7 jogadores

Adrien Silva (Al Wahda)

Pizzi (Al Wahda)

Rúben Canedo (Al Wahda)

Artur Jorge (Al Bataeh)

João Novais (Al Bataeh)

Tozé (Al-Nasr)

Aylton Boa Morte (Khorfakkan)

INDONÉSIA: 1 jogador

Sérgio Silva (Arema)

AUSTRÁLIA: 3 jogadores

Nani (Melbourne Victory)

Roderick Miranda (Melbourne Victory)

Nuno Reis (Melbourne City)

NOVA ZELÂNDIA: 1 jogador

João Moreira (Team Wellington)

TREINADORES: 37 treinadores

Catorze treinadores portugueses na Europa, dezasseis no resto do mundo e ainda sete selecionadores.

EUROPA (14 treinadores)

José Mourinho (Roma), que abriu muitas portas, continua a ser principal referência, mas também destacamos Marco Silva (Fulham), Paulo Fonseca (Lille) ou Jorge Jesus (Fenerbahçe).

José Mourinho (Roma/Itália)

Marco Silva (Fulham/Inglaterra)

Paulo Fonseca (Lille/França)

Jorge Jesus (Fenerbahçe/Turquia)

Ricardo Chéu (DOXA/Chipre)

Eddie Cardoso (Nomme Kalju/Estónia)

Miguel Santos (JK Tammeka/Estónia)

Miguel Moreira (Suduva/Lituânia)

David Afonso (Banga Gargzdai/Lituânia)

João Prates (Dziugas Telsiai/Lituânia)

Fangueiro (Dudelange/Luxemburgo)

Manuel Correia (US Mondorf-les-Bains/Luxemburgo)

Pedro Resende (Differdange/Luxemburgo)

Miguel Correia (Fola Esche/Luxemburgo)

RESTO DO MUNDO: 16 treinadores

O «português» está na moda no Brasil, com quatro portugueses no Brasileirão, com Abel Ferreira (Palmeiras) na liderança e com Vítor Ferreira (Corinthians) na perseguição, mas há mais. Há nomes fortes como Luís Castro, Pepa, Nuno Espírito Santo, Leonado Jardim, Jesualdo Ferreira, Pepa ou Carlos Carvalhal por esse mundo fora.

Abel Ferreira (Palmeiras/Brasil)

Vítor Ferreira (Corinthians/Brasil)

Luís Castro (Botafogo/Brasil)

António Oliveira (Cuiabá/Brasil)

Carlos Carvalhal (Al Wahda/EAU)

Leonardo Jardim (Al Ahly/EAU)

Pepa (Al Tai/Arábia Saudita)

Nuno Espírito Santo (Al-Ittihad Jeddah/Arábia Saudita)

Pedro Emanuel (Al Khaleej/Arábia Saudita)

Bruno Pereira (Al Khalidiya/Bahrein)

Bernardo Tavares (PSM Makassar/Indonésia)

Jesualdo Ferreira (Zamalek /Egito)

Alexandro Santos (Petro Luanda/Angola)

Rogério Gonçalves (Interclube/Angola)

Paulo Torres (Desp. Huíla)

Alexandre Ribeiro (Sagrada Esperança/Angola)

SELECIONADORES: 7 treinadores

Além de Fernando Santos, há mais sete portugueses a liderar as equipas de mais sete países. Dois deles também vão estar no Mundial 2022: Paulo Bento e Carlos Queiroz.

Paulo Bento (Coreia do Sul)

Carlos Queiroz (Irão)

Rui Vitória (Egito)

José Peseiro (Nigéria)

Pedro Gonçalves (Angola)

Paulo Duarte (Togo)

Hélio Sousa (Bahrein)