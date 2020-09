O Samsunspor oficializou a contratação de Tomané.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o clube que milita na segunda divisão da Turquia informa que chegou a acordo com o avançado português e com o Estrela Vermelha para a transferência. O jogador de 27 anos vai assinar contrato assim que cumprir a bateria de testes médicos.



Tomané chegou à Sérvia no início da época passada e anotou cinco golos em 27 encontros. Esta época já tinha marcado dois em seis encontros.



Após passagens por Vitória de Guimarães, Duisburg, Panetolikos, Arouca e Tondela, o futebolista de natural de Fafe ruma à Turquia.