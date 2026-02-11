Made In
VÍDEO: Händel faz golaço pelo Estrela Vermelha na Taça da Sérvia
Médio ex-V. Guimarães em grande estilo na goleada sobre o modesto Buducnost Dobanovci
Tomás Händel marcou na vitória do Estrela Vermelha nos “oitavos” da Taça da Sérvia, na visita ao modesto Buducnost Dobanovci – da terceira divisão. O médio de 25 anos (ex-V. Guimarães) fez o último golo dos visitantes aos 83 minutos (4-1), atingindo o segundo golo na época.
Antes, aos 6 e 54 minutos, Bruno Duarte também faturou. Por isso, o ponta de lança brasileiro – ex-Farense e Vitória de Guimarães – regista 14 golos na temporada.
Desta forma, o Estrela Vermelha junta-se a Vojvodina, Krusevac, Jedinstvo, Graficar, Zemun, Macva e ao Novi Pazar nos quartos de final. O Estrela Vermelha é detentor do troféu desde 2021.
