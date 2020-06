O Estrela Vermelha, clube onde joga o português Tomané, apurou-se esta terça-feira para as meias-finais da Taça da Sérvia, ao vencer na casa do Indjija, por 2-1, no duelo dos quartos de final.

Já com público nas bancadas, Ivanic e El Fardou, respetivamente aos 36 e 38 minutos, deram vantagem ao Estrela Vermelha. Na segunda parte, Mihailo Jovanovic ainda reduziu aos 87 minutos, mas o Estrela, já com Tomané em campo – entrou aos 62 minutos – segurou a vantagem. O português ainda enviou um remate ao poste, em tempo de compensação.

O apuramento segue-se ao título de campeão da Liga, na passada sexta-feira.