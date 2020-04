Portugal foi o 13.º país do mundo com mais jogadores a jogar no estrangeiro em 2019 – 362 –, de acordo com um estudo publicado esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES).

Atualmente, e segundo o CIES, Portugal já atualmente tem 292 atletas no estrangeiro: deste número, 35 jogam em Inglaterra, o principal destino, seguido de Espanha, com 25, e Grécia, com 19.

Em relação à lista relativa a 2019, essa é liderada pelo Brasil, com 1600 jogadores. A França surge no segundo lugar, com 1027, enquanto a Argentina fecha o pódio, com 972.

Refira-se ainda que atualmente o Brasil tem 1262 jogadores no estrangeiro, sendo que Portugal é de longe o destino preferido, com 260.