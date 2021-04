Daniel Candeias, Adrien Silva e Eder estiveram em destaque no último fim de semana no que respeita aos jogadores portugueses no estrangeiro, de acordo com o Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O extremo português fez uma assistência na derrota caseira do Gençlerbirligi com o Sivasspor tal como o médio, que assistiu para o terceiro golo da Sampdoria contra o Hellas Verona. Por último, o herói nacional do Euro 2016 marcou um dos golos da goleada do Lokomotiv ao Rostov.



De resto, nota para a presença de Euclides Cabral, lateral que alinha nos suíços do St. Gallen.



Veja o top 10 dos portugueses no estrangeiro: