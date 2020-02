Três meses após a lesão grave sofrida frente ao Tottenham, André Gomes relatou o que sentiu e pensou quando estava no relvado, caído, a receber assistência médica.



«O médico [John Hollingsworth] foi inacreditável. Colocou o meu tornozelo no sítio logo no relvado, agiu rapidamente. Eu sabia o que ele queria fazer [colocar tornozelo no sítio] e recusei a máscara de oxigénio. Estava furioso. Ele rodou o meu tornozelo duas vezes, foi muito doloroso. Gritei e vi pessoas nas bancadas com as mãos na cara e a dizer para os filhos não olharem. Dei um soco no Luís Boa Morte [antigo adjunto de Marco Silva], ele estava mesmo ao meu lado», contou, em entrevista ao «Guardian».



O internacional português confessou que nunca quis olhar para o seu tornozelo. «Sabia que estava na direção errada e não queria essa imagem a assombrar-me o resto da vida. Até hoje recusei ver vídeos ou imagens do que aconteceu. Já estava em sofrimento antes do Aurier tentar cortar a bola», admitiu.



O médio de 26 anos recordou ainda todas as mensagens e chamadas que recebeu e reiterou que Son pediu-lhe desculpas ainda em Goodison Park.



«Não quero mencionar ninguém caso contrário corro risco de ser injusto. Recebi mensagens e chamadas de Espanha, de Portugal e de toda a Inglaterra, incluindo algumas de pessoas que não esperava. Fiquei surpreendido quando o Alan Shearer me ligou. É o exemplo de alguém que me apoiou sem me conhecer», lembrou.



«Todos os jogadores do Tottenham foram impecáveis comigo. O Son só queria pedir-me desculpa, expliquei-lhe que estas coisas acontecem e que ele não tinha feito de propósito», acrescentou.



André Gomes voltou à competição no domingo passado ante o Arsenal e está apto para ser titular, segundo Carlo Ancelotti.