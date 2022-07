O português Rúben Vinagre, recentemente oficializado como reforço do Everton, por empréstimo do Sporting, estreou-se pelos toffees com uma assistência, no triunfo desta sexta-feira sobre o Dínamo de Kiev (3-0).

Dominic Calvert-Lewin abriu o marcador (4m) e Dwight McNeil (73m e 78m) bisou.

O segundo golo do médio inglês surgiu na sequência de um cruzamento de Vinagre, correspondido com um cabeceamento certeiro.

A assistência de Vinagre: