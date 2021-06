O treinador português Fabiano Flora é um dos novos elementos da equipa técnica da seleção de Madagáscar. Fabiano aceitou o convite para ser o braço direito de Eric Rabessandratana, antigo capitão do PSG, e tem como maior objetivo levar o país insular pela primeira vez ao Campeonato do Mundo.



«A Federação tem feito um trabalho fantástico, as condições de trabalho são muito boas, inauguraram recentemente um novo estádio. Fiquei surpreendido positivamente pelo profissionalismo», referiu Fabiano Flora ao Maisfutebol, poucas horas depois de aceitar este novo desafio.



«Nao podia recusar um desafio deste género. Jogar uma qualificação para o Mundial não acontece todos os dias. A maior parte dos nossos jogadores está em França e há muito potencial.»



Em 2019, Madagáscar escreveu a mais bela página da sua história no futebol, ao chegar aos quartos-de-final da CAN, logo na participação de estreia. Na corrida para o Mundial, que arranca em setembro, os adversários serão o Benim, a RD Congo e a Tanzânia.



Eric Rabessandratana, o selecionador, é uma figura história do PSG e foi jogador de Fernando Santos no AEK.



Fabiano Flora tem 36 anos, trabalhou em Itália (Lazio e Juventus), Inglaterra (Manchester United), Benfica, Olhanense, Académica, Myanmar e Timor Leste. Completou recentemente o Curso de Nível IV de treinador.