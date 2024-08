Fábio Carvalho não vingou no Liverpool e mudou-se para o Brentford neste verão. O internacional sub-21 português explicou que queria ter tempo de jogo e sentiu que em Anfield seria suplente.

«Não vou apenas sentar-me no banco, qual é o objetivo? Quero jogar futebol e mostrar ao mundo do que sou capaz, por que treino arduamente todos os dias. Não vou conseguir fazer isso se estiver sentado no banco», confessou o médio-ofensivo de 21 anos, em entrevista à Sky Sports.

«Podia sentar-me aqui a dizer “sim, devia ter jogado mais”. Mas as coisas acontecem por uma razão e tenho a certeza que tinha de ser assim. Aprendi muito apenas por lá estar, por conviver com grandes jogadores que lá estão, por treinar com eles todos os dias», acrescentou.

Fábio Carvalho foi contratado por cerca de 23 milhões de euros, num negócio que poderá ir além dos 30 milhões, caso sejam cumpridos certos objetivos. No próximo domingo, o jovem português volta a Anfield, desta feita para defrontar o Liverpool, na segunda jornada da Premier League.