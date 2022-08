As semelhanças físicas com Bruno Mars não livraram Fábio Carvalho das comparações com o cantor pop no balneário do Liverpool. O internacional sub-21 português contou como tudo começou.

«Tivemos a introdução dos novos rapazes no restaurante, com as músicas. Coisas que unem o grupo, até mesmo para os jovens jogadores que vieram connosco. Quando cheguei, a minha alcunha para os colegas era Bruno Mars, embora eu não quisesse! Mas, para entrar na brincadeira, cantei 'The Lazy Song' do Bruno Mars», revelou, citado pelo site dos reds.

O Liverpool fica a conhecer os adversários da fase de grupos da Liga dos Campeões no sorteio da próxima semana e o médio-ofensivo está na expectativa de se estrear na prova milionária.

«Juntamente com a Premier League, é a melhor competição em que se pode jogar. Estou ansioso por isso, porque sinto que esse é o sonho de todas as crianças, jogar na Liga dos Campeões», afirmou.

«Ouvi dizer que as noites da Champions aqui em Anfield são muito especiais, mal posso esperar para que isso aconteça», acrescentou.

O internacional sub-21 luso foi suplente utilizado nos três primeiros jogos da temporada e quer impressionar Jurgen Klopp. «Vamos ter muitos jogos agora por causa do Mundial, por isso vamos ver o que acontece. Sei que preciso de estar pronto para jogar quando for preciso e também para me exibir ao mais alto nível. Todos precisam de estar prontos para dar o melhor de si e alcançarmos o que queremos.»