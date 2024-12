Fábio Carvalho concedeu à DAZN uma entrevista onde falou sobre vários temas da sua carreira - desde os ensinamentos de Jurgen Klopp à recente polémica relacionada com o pai.

Além disso, o médio criativo foi questionado sobre a chegada de mais um português a Inglaterra: Ruben Amorim, novo treinador do Manchester United.

«Tem uma grande responsabilidade, mas desejo-lhe toda a sorte. Eu quando era pequenino ia aos jogos do Benfica e lembro-me do meu pai contar histórias sobre o Ruben Amorim e de vê-lo ao vivo», recorda.

O pai de Fábio Carvalho comentou nas redes sociais recentemente: «Filho, tens de sair desse clube», escreveu, o que causou a indignação de muitos adeptos. Fábio diz que o pai admitiu ter errado.

«Ele dá conselhos, uns bons outros nem tanto. Sou um homem e tomo as minhas decisões. Sei que houve muita polémica com o comentário, eu sei que estar no Brentford é o melhor para a minha carreira. Ele sabe que é o melhor para mim. O mais importante é que eu saiba e o Míster também», disse.

Por fim, Fábio Carvalho revelou o maior ensinamento de Jurgen Klopp: «Se perderes a bola não interessa, o que interessa é ganhares a bola o mais rápido possível. A mentalidade que ele transmite», disse.

Esta época, Fábio leva dois golos e três assistências em 19 jogos disputados.