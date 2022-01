O luso-descendente Fábio Carvalho tem sido um dos responsáveis pela campanha do Fulham no Championship, mas o emblema londrino arrisca-se a perder o jogador já no verão, quando termina o contrato que liga as duas partes. Marco Silva, treinador dos «cottagers», ainda não colocou esse cenário em cima da mesa.

«Até agora não tenho nada que me diga que ele vai embora. Tudo o que podemos fazer como clube de futebol estamos a fazer e temos feito desde o início da temporada. Se me perguntarem se é uma boa situação para um jovem chegar ao último ano do seu contrato, claro que não é», reconheceu, em declarações citadas pela BBC.

«Estamos a tentar [renovar]. Até agora não foi possível, vamos ver se até o final da temporada podemos fazer alguma coisa», acrescentou.

O médio ofensivo é um dos titulares da equipa. Esta temporada, soma já 17 jogos, nos quais marcou por sete vezes e ainda anotou duas assistências. Estes números despertaram já a cobiça de alguns dos principais clubes ingleses e a imprensa daquele país coloca o futebolista na rota do Liverpool.

Quanto à liderança isolada no segundo escalão inglês, Marco Silva diz que é «consequência da filosofia e da qualidade» que a equipa apresenta.

«Os números estão aí, grandes resultados nos últimos oito dias, marcar tantos golos é algo fantástico. Mas, no final, foram três jogos, nove pontos e nada mais do que isso. Foi muito, muito bom, mas só terá significado se conseguirmos o nosso objetivo principal no final da temporada», apontou, relativamente às três goleadas aplicadas nos últimos jogos.