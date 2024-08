O médio português Fábio Carvalho é reforço do Brentford, anunciou o emblema inglês esta segunda-feira.

O jogador de 21 anos deixa o Liverpool em definitivo e rubrica um contrato válido por cinco anos (mais um de opção) com os «bees».

A imprensa inglesa escreve que o negócio ficou fechado em cerca de 32 milhões de euros, entre montantes fixos e variáveis por objetivos.

Depois de uma época de empréstimo no Leipzig e no Hull City, o internacional sub-21 português estava a fazer a pré-temporada com o Liverpool e até já tinha marcado a Arsenal e Manchester United. Em 2023/24, somou 15 jogos na Alemanha e 20 (nove golos e duas assistências) no Championship.

Fábio Carvalho passou pelo Benfica na formação, mas mudou-se muito cedo para Inglaterra, tendo representado o Balham e, mais tarde, o Fulham, onde se estreou como sénior. Estava desde 2022/23 ligado ao Liverpool, mas não se afirmou em Anfield.