O internacional sub-21 português Fábio Carvalho está de regresso ao Liverpool, depois de meia temporada emprestado ao Leipzig.

Os dois clubes confirmaram, este sábado, que chegaram a um entendimento para terminar a cedência, inicialmente prevista até ao final da época.

Fábio Carvalho, de 21 anos, realizou 15 jogos ao serviço do clube alemão, apenas três como titular, num total de 361 minutos. O motivo para o fim do empréstimo está relacionado com a pouca utilização do jogador português.