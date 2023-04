O Al-Khaleej, orientado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta sexta-feira no reduto do Al-Feiha por 3-0, num jogo da 24.ª jornada da liga saudita onde o também luso Fábio Martins esteve em destaque com um golo e uma assistência.

Já depois de Cikalleshi abrir o marcador (23m), o futebolista português armou um remate de fora da área aos 54 minutos e bateu o ex-Sporting Vladimir Stojkovic.

Aos 67, Fábio Martins assistiu André Poko.

Este triunfo é importante para o Al-Khaleej, que embora se mantenha no 15.º e penúltimo lugar do campeonato saudita, passou a somar 20 pontos, apenas menos um do que o Al Adalh, primeira equipa acima da «linha de água».

Veja o golo de Fábio Martins: