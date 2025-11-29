Alemanha: Fábio Silva assiste e Dortmund sobe ao pódio
Triunfo por 2-1 em casa do Leverkusen
Fábio Silva tem sido colocado na porta de saída do Borussia Dortmund, mas ajudou a construir a vitória na visita ao Bayer Leverkusen (2-1), este sábado, na 12.ª jornada do campeonato alemão.
O internacional português entrou aos 61 minutos e precisou de apenas quatro para assistir Karim Adeyemi, que correspondeu de cabeça ao cruzamento do avançado luso.
Ainda antes, na primeira parte, Aaron Anselmino (41m) tinha aberto o marcador, também através de um cabeceamento, na sequência de um livre batido por Daniel Svensson.
O melhor que os anfitriões conseguiram foi reduzir, aos 83 minutos, graças a uma finalização de primeira de Kofane.
Com este triunfo, o Dortmund ultrapassa o Leverkusen e sobe ao terceiro lugar, com 25 pontos, mais dois do que os «farmacêuticos».
O Estugarda, sexto, com 22 pontos, pode apanhar o Dortmund na tabela, caso vença na visita ao Hamburgo, no domingo.