O Anderlecht perdeu este domingo na receção ao Union Saint-Gilloise, por 3-1, com o golo dos anfitriões a ser apontado pelo português Fábio Silva.

O Anderlecht ficou em inferioridade numérica após a expulsão de Moussa N'Diaye, aos 10 minutos, mas até foi a primeira equipa a chegar ao golo, já no segundo tempo. O internacional sub-21 português, que foi titular, tal como o ex-Benfica Jan Vertonghen, fez o 1-0 aos 64 minutos, com um desvio na área após cruzamento de Francis Amuzu.

Contudo, a resposta dos visitantes chegou na reta final, com os golos de Puertas (81m), Lynen (87m) e Adingra (90m).

Fruto de uma má temporada, o Anderlecht é 11.º classificado do campeonato belga, com 23 pontos. Já o Saint-Gilloise, é segundo, com 42 pontos, menos sete do que o líder Genk.