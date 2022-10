Depois de um interregno de cinco jogos, Fábio Silva voltou aos golos pelo Anderlecht. O emblema de Bruxelas venceu este domingo no terreno do Mechelen, por 3-1, com o avançado sub-21 português a apontar o último golo do encontro.

Vanlerberghe até tinha adiantado o conjunto anfitrião de grande penalidade, aos 15 minutos, mas o Anderlecht deu a volta no segundo tempo. Mario Stroeykens bisou (46m e 67m), enquanto Fábio Silva fixou o resultado final aos 71 minutos, sendo substituído aos 86.

Ao fim de 18 jogos, o avançado cedido pelos Wolves já leva oito golos na presente época, cinco deles no campeonato.

Com 11 jornadas já disputadas, o Anderlecht é oitavo classificado, com 16 pontos.