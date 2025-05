O avançado português Fábio Silva despediu-se do Las Palmas, este domingo, com uma mensagem nas redes sociais, na sequência da época no clube espanhol, no qual jogou cedido pelo Wolverhampton.

«Las Palmas recebeu-me como um filho. Com paciência, com carinho, com amor. E eu senti isso todos os dias, em cada treino, em cada abraço que recebi», começou por referir.

«Aqui voltei a ser feliz. Eu voltei a acreditar em mim. Voltei a sorrir a jogar futebol. E isso torna esta despedida ainda mais difícil. Obrigado aos meus colegas, corpo técnico, pessoal e todos que me trataram com respeito e verdade desde o primeiro dia. Agradeço de coração ao presidente Miguel Ángel Ramirez, ao treinador Diego Martínez e a Luis Helguera pela confiança, apoio e forma como me acompanharam neste caminho. Obrigado aos adeptos por estarem, por sentirem e por apoiarem, até na dor. Vou levá-los comigo. Sempre Las Palmas», concluiu o avançado.

Neste que foi o seu terceiro empréstimo desde que chegou a Inglaterra, Fábio Silva, de 22 anos, teve uma das melhores temporadas em números, com dez golos e três assistências em 25 jogos realizados.

Ainda assim, o contributo do avançado português não foi suficiente para evitar a descida de divisão do Las Palmas, que terminou na 19.ª posição com 32 pontos.