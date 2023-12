Fábio Silva vai ser emprestado ao Rangers até final da época, sabe o Maisfutebol.

O clube treinado por Phillipe Clement venceu a concorrência dos rivais do Celtic.

O treinador belga e o diretor de recrutamento, Nils Koppen, foram importantes no processo de escolha do avançado, num negócio intermediado pelo agente do jogador, Carlos Oliveira.

O avançado vai assinar o contrato esta tarde.

Com 21 anos, Fábio Silva já passou por FC Porto, Anderlecht e PSV que junta agora outro clube histórico no currículo como o Rangers FC.