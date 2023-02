O futebolista português Fábio Silva estreou-se a marcar este sábado pelo PSV Eindhoven, ao seu quarto jogo pelo clube, na goleada por 6-0 ao Groningen, em jogo da 21.ª jornada da Eredivisie.

O único golo da primeira parte surgiu aos 27 minutos, por Luuk de Jong.

Na segunda parte, Xavi Simons fez o 2-0 logo a abrir (46m) e Jarrad Branthwaite (69m) e Johan Bakayoko (73m) ampliaram para 4-0.

Fábio Silva, que tinha entrado aos 72 minutos, fez o 5-0 ao minuto 84 e Guus Til fez o 6-0 final, aos 88 minutos.

Na classificação, o PSV é terceiro classificado à condição, com 42 pontos. Tem mais dois pontos do que o Ajax, que tem 40 e menos um jogo. À frente do PSV está o Feyenoord com 43 pontos e também menos um jogo e o AZ Alkmaar, líder à condição com 44 pontos.