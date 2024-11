Fábio Silva é o mais recente internacional A português, aos 22 anos de idade. Despontou no FC Porto muito cedo, em 2019/20, e foi contratado pelo Wolverhampton por 40 milhões de euros. Ainda pertence ao clube inglês, mas tem sido alvo de sucessivos empréstimos - Anderlecht, PSV e Glasgow Rangers.

Agora no Las Palmas, Fábio Silva leva três golos em nove jogos nesta temporada, em nova cedência. Face às lesões na Seleção A, Fábio foi promovido da seleção sub-21 para a principal e estreou-se diante da Croácia. Em Espanha, diz viver um bom momento.

«Sempre quis jogar na La Liga, que me ia dar mais coisas. Depois da Premier é a mais vista. Os sítios onde passei estão a fazer-me sobressair na La Liga, nas outras obrigavam-me mais nos duelos ofensivos e defensivos a segurar mais a bola. Agora não sinto tanto essa dificuldade. Agora tenho bagagem para jogar nesta Liga. Gosto de jogar futebol associativo, apoiado, nas costas da linha defensiva... Jogo após jogo tenho melhorado. Agora é continuar. Vejo-me, sem dúvida, a ficar um bom tempo na La Liga», começou por dizer, em entrevista à DAZN.

«Comecei muito cedo, tive de aprender as coisas muito rápido, se calhar os contextos onde fui inserido logo no início não era o melhor, mas há coisas na vida que não controlamos. Tudo o que tive de passar, bons ou maus momentos, sozinho ou com o meu agente, só me fortalece. Hoje sinto-me um jogador realizado que pode jogar em qualquer tipo de sistema, variantes e sou um jogador feliz. Acho que isso nota-se e todos os jogos tenho melhorado em certos aspetos. Os altos e baixos servem para ajudar e continuarei a ter. Hoje em dia pouca coisa me afeta daquilo que passei e estou preparado para tudo», assegura o avançado.

Fábio Silva tem sido titular desde a jornada seis da Liga espanhola. Marcou a Villareal, Valência e Rayo Vallecano.