Sem espaço no Wolverhampton, o futuro de Fábio Silva poderá passar pela Serie A, mais concretamente pelo Génova.

A informação foi avançada por Alfredo Pedullá, jornalista italiano especializado em mercado, e confirmada pelo Maisfutebol.

O interesse do Génova não é de agora. Em janeiro passado, o clube da Serie A foi um dos pretendentes do jogador, que acabou por rumar aos escoceses do Rangers.

De Itália têm surgido várias notícias a darem conta da saída iminente de Albert Gundmundsson - UMA das figuras da equipa - para a Fiorentina, o que abriria uma vaga no ataque da equipa onde milita o avançado português Vitinha.

Fábio Silva transferiu-se do FC Porto para o Wolverhampton em 2020/21. Após duas épocas na Premier League, foi cedido, desde então, a Anderlecht, PSV e Rangers. Além de Genova, o futebolista de 22 anos tem ainda interessados em Espanha e na Alemanha.