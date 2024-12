Fábio Silva está entre os nomeados para o prémio de melhor jogador sub-23 da La Liga, o principal escalão do futebol espanhol, no mês de dezembro. O atleta do Las Palmas (emprestado pelo Wolverhampton até ao final da época) é um dos cinco nomeados, enfrentando concorrência pesada.

Lamine Yamal (Barcelona), Arda Güler (Real Madrid), Iliax Moriba (Celta de Vigo, emprestado pelo Leipzig) e Jon Aramburu (Real Sociedad) são os outros futebolistas que mereceram a nomeação.

Neste mês, disputou apenas um jogo da La Liga anotando uma assistência para golo. Marcou três golos em novembro - a Rayo Vallecano, Maiorca e Barcelona.

É a segunda vez que o ex-FC Porto é nomeado para o prémio. No mês anterior levou a distinção para casa.