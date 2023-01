O treinador do Anderlecht, Brian Riemer, assumiu esta sexta-feira que o avançado português Fábio Silva está de saída do clube belga.

«Quero total transparência sobre isso. Estamos a trabalhar na sua saída e ele tem alguns dias de folga neste período. Nada foi concluído até agora, não sei quando é que ele vai sair, mas não está convocado para domingo», afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Seraing.

O técnico aproveitou ainda a oportunidade para desmentir que tivesse existido um conflito com o internacional sub-21 luso por, alegadamente, não estar satisfeito com os seus índices físicos.

«Não aconteceu nada entre nós. Falei com ele ao telefone ontem à noite durante vinte minutos. Ele não fez nada de errado. Eu li um artigo onde dizia que houve uma briga entre nós. Isso é uma mentira total. A decisão de partir é dele. Não é que o Anderlecht, ou eu, não o queiramos mais. É sobre as suas ambições pessoais. Têm de lhe perguntar qual é o motivo concreto da sua saída. Ele gostou de estar aqui e também acho que combinou com o nosso futebol», vincou.

«Gostei de trabalhar com ele e não tenho nada de mal a dizer sobre o Fábio. Também se trata de personalidades. Mas um jogador emprestado estará sempre mais focado no curto prazo. Preciso de jogadores com o coração no Anderlecht», acrescentou.

Nos 32 jogos que disputou ao serviço do Anderlecht, Fábio Silva marcou 11 golos e deu duas assistências. De acordo com a imprensa belga, o PSV é o clube melhor posicionado para garantir a cedência do avançado de 20 anos junto dos Wolves.