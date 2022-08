Fábio Silva continua de pé quente!

O avançado sub-21 português marcou este domingo na vitória do Anderlecht no terreno do St. Truiden (3-0), balançando as redes pelo quarto jogo consecutivo.

Em cima do quinto minuto de compensação da primeira parte, na sequência de um pontapé de canto, o jogador emprestado pelos Wolves respondeu a um cruzamento com um cabeceamento certeiro, fazendo o segundo golo dos visitantes.

Fábio Silva leva já cinco golos em seis jogos no conjunto belga. Aos 74 minutos, ainda assistiu Benito Raman para o 3-0.

O golo de Fábio Silva: